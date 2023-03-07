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Неизвестно Михаил Иванович
Неизвестно Михаил Иванович
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Место рождения
Липовая Долина
, Сумська область
Дата рождения
18.10.1883
Пол
Мужской
Отец
Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Около 1840 г.р.
Мать
Яценко (Спичак) Неонила Васильевна
Между 1841 и 1845 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1883
Отец:
Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Мать:
Яценко Неонила Васильевна
Липовая Долина
, Сумська область
Крещение
20.10.1883
Липовая Долина
, Сумська область
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