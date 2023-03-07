Неизвестно Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Михаил Иванович

Неизвестно Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Липовая Долина, Сумська область

Дата рождения

18.10.1883

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Между 1841 и 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1883

Отец: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович

Мать: Яценко Неонила Васильевна

Липовая Долина, Сумська область
Крещение
20.10.1883
Липовая Долина, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close