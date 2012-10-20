Ноговицына Айсена Николевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноговицына Айсена Николевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.2012

Отец: не указан

Мать: Ноговицына Александра Петровна

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