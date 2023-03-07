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Егорова Анна Васильевна

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Место рождения

Сысоево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сысоево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1909 ст.

Дочь: Егорова Вивея Павловна

Отец ребёнка: Егоров Павел Михайлович

Сысоево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.

Сын: Егоров Александр Павлович

Отец ребёнка: Егоров Павел Михайлович

Сысоево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.05.1913 ст.

Дочь: Егорова Елена Павловна

Отец ребёнка: Егоров Павел Михайлович

Сысоево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Павел Михайлович

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