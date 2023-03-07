Егорова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1909 ст.
Дочь: Егорова Вивея Павловна
Отец ребёнка: Егоров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
15.02.1911 ст.
Сын: Егоров Александр Павлович
Отец ребёнка: Егоров Павел Михайлович
Рождение ребёнка
20.05.1913 ст.
Дочь: Егорова Елена Павловна
Отец ребёнка: Егоров Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно