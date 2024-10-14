Пелагея Яковлева
женский, родилась 1745
умерла 1789
Супруги
Тимофей Яковов1750 г.р.
Дети
Настасья Тимофеевна1770 г.р.
Елисавета Тимофеевна1773 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Яковов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Настасья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Елисавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Яковов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Анисим Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Яковов
Смерть
1789