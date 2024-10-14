Пелагея Яковлева 1745 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Яковлева

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1745

умерла 1789

Супруги
Тимофей Яковов1750 г.р.
Дети
Настасья Тимофеевна1770 г.р.
Елисавета Тимофеевна1773 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Яковов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Настасья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Елисавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковов

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Яковов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Анисим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Яковов

Смерть
1789

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