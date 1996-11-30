Чередов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередов Константин Николаевич

Чередов Константин Николаевич

avatar

Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.05.1913 ст.

Дата смерти

30.11.1996

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1913 ст.

Отец: Чередов Николай Степанович

Мать: Чередова Пелагея Пахомовна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
21.05.1913 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1931

Жена: Чередова Антонина Викторовна

Рождение ребёнка
19.11.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Антонина Викторовна

Рождение ребёнка
28.12.1938

Сын: Чередов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Чередова Антонина Викторовна

Письмянка, Усень-Ивановская волость, Белебеевский уезд
Военная служба
С 24.09.1939 по 25.06.1942
Воинское звание: рядовой | 24.09.1939 в/ч 8986 - член ВЛКСМ, среднее образование, учитель | 09.1939 - 12.1939 222 гаубич.(ный) арт. п-к (полк) топограф | 12.1939 - 03.1940 118 легко-арт. п-к радист | ... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Антонина Викторовна

Рождение ребёнка
26.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чередова Антонина Викторовна

Смерть
30.11.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close