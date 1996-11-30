Чередов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1913 ст.
Дата смерти30.11.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1913 ст.
Крещение
21.05.1913 ст.
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
19.11.1934
Рождение ребёнка
28.12.1938
Сын: Чередов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Чередова Антонина Викторовна
Письмянка, Усень-Ивановская волость, Белебеевский уезд
Военная служба
С 24.09.1939 по 25.06.1942
Воинское звание: рядовой | 24.09.1939 в/ч 8986 - член ВЛКСМ, среднее образование, учитель | 09.1939 - 12.1939 222 гаубич.(ный) арт. п-к (полк) топограф | 12.1939 - 03.1940 118 легко-арт. п-к радист | ... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1953
Рождение ребёнка
26.04.1955
Смерть
30.11.1996