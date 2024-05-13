Климова (Беляева) Наталья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Климов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Климова) Настасья Павловна
Отец ребёнка: Климов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Климов Павел Филиппович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Климова) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Климов Павел Филиппович
Смерть
Неизвестно