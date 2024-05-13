Климова (Беляева) Наталья Максимовна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Беляева) Наталья Максимовна

Место рождения

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Павел Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Климов Ефрем Павлович

Отец ребёнка: Климов Павел Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Климова) Настасья Павловна

Отец ребёнка: Климов Павел Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Климов Павел Павлович

Отец ребёнка: Климов Павел Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Климова) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Климов Павел Филиппович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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