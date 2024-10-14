Долгушев Анатолий Михайлович
мужской, родился 29.11.1945
умер 28.06.2014
ОтецДолгушев Михаил Романович30.10.1905 г.р.
МатьДолгушева (Артёмова) Тамара Сергеевна28.02.1915 г.р.
Супруги
Долгушева (Калинина) Елена Владимировна25.09.1946 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1945
Бракосочетание
15.08.1967
Рождение ребёнка
05.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долгушева (Калинина) Елена Владимировна
Смерть
28.06.2014