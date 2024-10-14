Долгушев Анатолий Михайлович 29.11.1945 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушев Анатолий Михайлович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 29.11.1945

умер 28.06.2014

Отец
Долгушев Михаил Романович30.10.1905 г.р.
Мать
Долгушева (Артёмова) Тамара Сергеевна28.02.1915 г.р.
Супруги
Долгушева (Калинина) Елена Владимировна25.09.1946 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1945

Отец: Долгушев Михаил Романович

Мать: Долгушева (Артёмова) Тамара Сергеевна

Бракосочетание
15.08.1967

Жена: Долгушева (Калинина) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
05.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долгушева (Калинина) Елена Владимировна

Смерть
28.06.2014

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