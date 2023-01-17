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Ханин Семён Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ханин Мирон Иванович

Мать: Ханина Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ханин Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Ханина Евдокия Фотиевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ханин Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Ханина Евдокия Фотиевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Варвара Семёновна

Мать ребёнка: Ханина Евдокия Фотиевна

Рождение ребёнка
18.03.1819

Дочь: Дарья Семёновна

Мать ребёнка: Ханина Евдокия Фотиевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.12.1823

Дочь: Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Ханина Евдокия Фотиевна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Ханина Евдокия Фотиевна

Работа или профессия
Неизвестно
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