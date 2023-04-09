Тимофеев Владимир Юрьевич
мужской, родился 15.10.1957, Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Дети
Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна05.08.1981 г.р.
Тимофеев Алексей Владимирович14.05.1983 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
03.02.1979
Жена: не указана
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.08.1981
Дочь: Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.05.1983
Сын: Тимофеев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область