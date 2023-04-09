Тимофеев Владимир Юрьевич 15.10.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеев Владимир Юрьевич

Автор
ТТ
Тимофеева (Лямина) Т.

мужской, родился 15.10.1957, Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дети
Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна05.08.1981 г.р.
Тимофеев Алексей Владимирович14.05.1983 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Бракосочетание
03.02.1979

Жена: не указана

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
05.08.1981

Дочь: Литвинова (Тимофеева) Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

Рождение ребёнка
14.05.1983

Сын: Тимофеев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Котельниково, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

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