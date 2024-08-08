Кузьмина (Степанова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Степанова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1917

Дата смерти

22.05.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Дер Пейчала (волховский или Мгинский район)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.08.1953

Дочь: Бирюкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван Петрович

Смерть
22.05.1992

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