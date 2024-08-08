Кузьмина (Степанова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1917
Дата смерти22.05.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Дер Пейчала (волховский или Мгинский район)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1953
Дочь: Бирюкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван Петрович
Смерть
22.05.1992