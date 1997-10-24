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Минхайров Ангам Латыпович

Место рождения

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.01.1925

Дата смерти

24.10.1997

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1925

Отец: Хаеров Латып Минхайрович

Мать: Гиматдинова Гульминур Мутигулловна

Сарабикулово, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1947

Сын: Минхайров Роберт Ангамович

Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна

г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
26.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна

пгт.Шаартуз, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минхайрова Мусагада Гариповна

Военная награда
Неизвестно
Минхайров Ангам Латыпович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1925 Таджикская ССР, Курган-Тюбинская обл., Шаартузский р-н, п. Шаартуз. Юбилейная картотека
Смерть
24.10.1997
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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