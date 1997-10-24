Минхайров Ангам Латыпович
Место рождения
Дата рождения29.01.1925
Дата смерти24.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1925
Рождение ребёнка
20.04.1947
Сын: Минхайров Роберт Ангамович
Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна
г. Лениногорск, Республика Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
26.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна
Рождение ребёнка
03.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минхайрова Мусагада Гариповна
пгт.Шаартуз, Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Минхайров Ангам Латыпович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1925 Таджикская ССР, Курган-Тюбинская обл., Шаартузский р-н, п. Шаартуз. Юбилейная картотека
Смерть
24.10.1997
Похороны
Неизвестно