Новикова Юлия Николаевна 28.08.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Юлия Николаевна

Место рождения

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

28.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1987

Отец: Бузаков Николай Викторович

Мать: Калинина (Брусницына) Наталья Анатольевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Александр Игоревич

Рождение ребёнка
14.03.2010

Дочь: Новикова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр Игоревич

Рождение ребёнка
06.10.2015

Сын: Новиков Артём Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр Игоревич

Рождение ребёнка
06.01.2021

Сын: Новиков Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр Игоревич

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