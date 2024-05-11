Новикова Юлия Николаевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.2010
Дочь: Новикова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр Игоревич
Рождение ребёнка
06.10.2015
Сын: Новиков Артём Александрович
Отец ребёнка: Новиков Александр Игоревич
Рождение ребёнка
06.01.2021
Сын: Новиков Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Новиков Александр Игоревич