Яврова Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯврова Матрёна Петровна

Яврова Матрёна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1940

Сын: Туев Тарас Гаврилович

Отец ребёнка: Туев Гавриил Григорьевич

Пугоры, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.02.1960

Дочь: Туева Маргарита Степановна

Отец ребёнка: Новьюхов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close