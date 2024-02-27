Яврова Матрёна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1940
Отец ребёнка: Туев Гавриил Григорьевич
Пугоры, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.02.1960
Дочь: Туева Маргарита Степановна
Отец ребёнка: Новьюхов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно