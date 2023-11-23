(Черемовский) Василий Адрианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиДо 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: (Черемовский) Адриан Борисов
Мать: Зиновия Семенова
(Черемовский) Василий Адрианович (1743 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. Служил дьячком в том же селе. В 1802 году от должности у... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Черемовский) Андрей Васильев
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1775
Сын: (Черемовский) Василий Васильев
Мать ребёнка: неизвестно
Василий Васильевич (1770 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Василия Адриановича. В 1784 году определен пономарем к церкви села Дмитриевского в Жарах Д... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1784
Сын: (Черемовский) Иван Васильев
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Федотья Васильева
Мать ребёнка: Ирина Федорова
Смерть
До 1832