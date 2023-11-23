(Черемовский) Василий Адрианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черемовский) Василий Адрианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

До 1832

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: (Черемовский) Адриан Борисов

Мать: Зиновия Семенова

(Черемовский) Василий Адрианович (1743 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Адриана Борисовича. Служил дьячком в том же селе. В 1802 году от должности у... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Черемовский) Андрей Васильев

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Рождение ребёнка
1775

Сын: (Черемовский) Василий Васильев

Мать ребёнка: неизвестно

Василий Васильевич (1770 — ?) Родился в семье пономаря села Христорождественского на Черемхе Рыбинского уезда Василия Адриановича. В 1784 году определен пономарем к церкви села Дмитриевского в Жарах Д... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1784

Сын: (Черемовский) Иван Васильев

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Федотья Васильева

Мать ребёнка: Ирина Федорова

Смерть
До 1832

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