(Мухина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Мухин Иван
Мать: Ефимия
Бракосочетание
23.04.1906
Муж: Гузанов Иван
Никола-Замошье, Некоузская волость, Мологский уезд
ЯрАрхив
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гузанов Иван
Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гузанов Иван
Отец ребёнка: Гузанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузанов Владимир
Отец ребёнка: Гузанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Гузанов Иван
Место жительства
Неизвестно
Калистово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно