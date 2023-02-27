(Мухина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мухина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мухин Иван

Мать: Ефимия

Бракосочетание
23.04.1906

Муж: Гузанов Иван

Никола-Замошье, Некоузская волость, Мологский уезд
ЯрАрхив
Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гузанов Иван

Безсоновка, Некоузская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гузанов Иван

Отец ребёнка: Гузанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузанов Владимир

Отец ребёнка: Гузанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Гузанов Иван

Место жительства
Неизвестно
Калистово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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