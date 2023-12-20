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Будин Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будин Тимофей Романович

Мать: Будина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Будина) Муза (Роза) Александровна

Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Николай Александрович

Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Венеамин Александрович

Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Ольга Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
ходил по деревням, играл на гармошке
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Устьименко (Будина) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна

Смерть
Неизвестно

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