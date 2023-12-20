Будин Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будин Тимофей Романович
Мать: Будина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Будина) Муза (Роза) Александровна
Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Николай Александрович
Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Венеамин Александрович
Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будина Ольга Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
ходил по деревням, играл на гармошке
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Устьименко (Будина) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Будина Ольга Павловна
Смерть
Неизвестно