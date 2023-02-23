Бастрыкина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкина Прасковья

Бастрыкина Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Бастрыкин Егор Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Ефимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бастрыкин Федор Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Ефимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close