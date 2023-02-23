Бастрыкина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Ефимович
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бастрыкин Федор Семенович
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Ефимович
Смерть
Неизвестно