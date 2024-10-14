Радин Дорофей Фокич
мужской, родился 1798
умер Неизвестно
ОтецРадин Фока Акинфеевич1766 г.р.
МатьРадина Наталья СеменовнаВычислено 1770 г.р.
Супруги
?? ?Неизвестно г.р.
Радина Матрена Акинтиевна1812 г.р.
Дети
Радин Антон Дорофеевич1823 г.р.
(Радина) Матрена Дорофеевна1834 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Радин Фока Акинфеевич
Мать: Радина Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: ?? ?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Радина) Матрена Дорофеевна
Мать ребёнка: Радина Матрена Акинтиевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Радина Матрена Акинтиевна
Смерть
Неизвестно