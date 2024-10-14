Радин Дорофей Фокич 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Радин Дорофей Фокич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1798

умер Неизвестно

Отец
Радин Фока Акинфеевич1766 г.р.
Мать
Радина Наталья СеменовнаВычислено 1770 г.р.
Супруги
?? ?Неизвестно г.р.
Радина Матрена Акинтиевна1812 г.р.
Дети
Радин Антон Дорофеевич1823 г.р.
(Радина) Матрена Дорофеевна1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Радин Фока Акинфеевич

Мать: Радина Наталья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радина Матрена Акинтиевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Радин Антон Дорофеевич

Мать ребёнка: ?? ?

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Радина) Матрена Дорофеевна

Мать ребёнка: Радина Матрена Акинтиевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Радин Семен Дорофеевич

Мать ребёнка: Радина Матрена Акинтиевна

Смерть
Неизвестно

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