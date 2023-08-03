Соколов Елизар Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1867 ст.
Бракосочетание
20.01.1891 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1892
Дочь: Соколова Александра Елизаровна
Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
23.03.1894
Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
08.07.1895
Сын: Соколов Михаил Елизарович
Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
26.12.1896
Сын: Соколов Геннадий Елизарович
Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
11.03.1898
Сын: Соколов Александр Елизарович
Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
18.11.1901
Сын: Соколов Анатолий Елизарович
Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно