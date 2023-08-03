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Соколов Елизар Дмитриевич

Место рождения

Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.07.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1867 ст.

Отец: Соколов Дмитрий Никифорович

Мать: Соколова Анастасия Ивановна

Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Жена: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
20.03.1892

Дочь: Соколова Александра Елизаровна

Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
23.03.1894

Сын: Соколов Пётр Елизарович

Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
08.07.1895

Сын: Соколов Михаил Елизарович

Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1896

Сын: Соколов Геннадий Елизарович

Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
11.03.1898

Сын: Соколов Александр Елизарович

Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
18.11.1901

Сын: Соколов Анатолий Елизарович

Мать ребёнка: Латинская Соколова Лаврентьева Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно

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