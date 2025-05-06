Мелетьева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1901 ст.
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1901 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1927
Сын: Мелетьев Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мелетьева Руфима Васильевна
Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
23.08.1929
Дочь: Мелетьева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мелетьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1941
Сын: Мелетьев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич
Смерть
1958