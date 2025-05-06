Мелетьева Ольга Ивановна 11.07.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелетьева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1901 ст.

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1901 ст.

Отец: Горбов Иван Федорович

Мать: Горбова (Пугина) Елена Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелетьев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
04.08.1927

Сын: Мелетьев Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мелетьева Руфима Васильевна

Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
23.08.1929

Дочь: Мелетьева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мелетьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
08.08.1941

Сын: Мелетьев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мелетьев Василий Николаевич

Смерть
1958

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