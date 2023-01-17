Новичкова Дарья Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
взята Казанского уезда, Зюрейской дороги, из села Соболекова, пономарская дочь, по сватовству
Рождение ребёнка
Около 1725
Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Варвара Федотова
Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Орина Федотова
Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно