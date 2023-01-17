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Новичкова Дарья Дмитриева

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Место рождения

Соболеково, Афонасовская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Соболеково, Афонасовская волость, Мензелинский уезд
взята Казанского уезда, Зюрейской дороги, из села Соболекова, пономарская дочь, по сватовству
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Новичков Данила Федотов

Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Варвара Федотова

Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Новичков Иван Федотов

Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Новичков Андрей Федотов

Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Орина Федотова

Отец ребёнка: Новичков Федот Антонов

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичков Федот Антонов

Смерть
Неизвестно
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