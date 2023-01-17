Косарева Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева Евдокия Семеновна

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Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

18.08.1917

Дата смерти

31.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1917

Отец: Бодров Семен Дмитриевич

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1952

Сын: Цветков Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Цветков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Цветков Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Александр Дмитриевич

Смерть
31.12.1992
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