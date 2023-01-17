Косарева Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения18.08.1917
Дата смерти31.12.1992
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1917
Отец: Бодров Семен Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1952
Сын: Цветков Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Цветков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Цветков Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1992
Удомля