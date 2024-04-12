Дериглазова (Прокудина) Наталья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дериглазов Ульян Васильевич
Отец ребёнка: Дериглазов Василий Михайлович
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Дериглазова Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Дериглазов Василий Михайлович
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дериглазов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Дериглазов Василий Михайлович
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Дериглазова Саламонида Васильевна
Отец ребёнка: Дериглазов Василий Михайлович
ГААК, 169-1-815-54об
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГААК, 169-1-155-195л
Смерть
Неизвестно