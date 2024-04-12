Дериглазова (Прокудина) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДериглазова (Прокудина) Наталья Яковлевна

Дериглазова (Прокудина) Наталья Яковлевна

Место рождения

Котино, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Котино, Прокопьевский муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1778

Сын: Дериглазов Ульян Васильевич

Отец ребёнка: Дериглазов Василий Михайлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Дериглазова Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Дериглазов Василий Михайлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1782

Сын: Дериглазов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Дериглазов Василий Михайлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Дериглазова Саламонида Васильевна

Отец ребёнка: Дериглазов Василий Михайлович

Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-815-54об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дериглазов Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Красулино, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
ГААК, 169-1-155-195л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close