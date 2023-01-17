Парамонова (Парменова) нина александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Парменова) нина александровна

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

26.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
19.08.1978

Муж: Парамонов анатолий васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1979

Дочь: Ульева виктория

Отец ребёнка: Парамонов анатолий васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1981

Сын: Парамонов сергей анатольевич

Отец ребёнка: Парамонов анатолий васильевич

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
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