Парамонова (Парменова) нина александровна
Место рождения
Дата рождения26.11.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1978
Рождение ребёнка
09.05.1979
Дочь: Ульева виктория
Отец ребёнка: Парамонов анатолий васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1981
Сын: Парамонов сергей анатольевич
Отец ребёнка: Парамонов анатолий васильевич
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область