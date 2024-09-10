Ложкина К Екатерина (2 жена) Иоакимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1890 ст.
Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
56-6-117 л81
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Ложкин К Федор Никитин
56-6-112 л148
Рождение ребёнка
Около 21.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Ложкин К Федор Никитин
56-6-112 л201
Смерть
Неизвестно