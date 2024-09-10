Ложкина К Екатерина (2 жена) Иоакимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина К Екатерина (2 жена) Иоакимова

Место рождения

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Баскаково, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
21.05.1890 ст.

Муж: Ложкин К Федор Никитин

Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
56-6-117 л81
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.

Сын: Ложкин К Василий Федоров

Отец ребёнка: Ложкин К Федор Никитин

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
56-6-112 л148
Рождение ребёнка
Около 21.10.1893 ст.

Сын: Ложкин К Стефан Федоров

Отец ребёнка: Ложкин К Федор Никитин

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
56-6-112 л201
Смерть
Неизвестно

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