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Байков Андрей Петрович
Байков Андрей Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.03.1959
Пол
Мужской
Отец
Байков Петр Нилович
1934 г.р.
Мать
Ломарёва Анна Ильинична
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1959
Отец:
Байков Петр Нилович
Мать:
Ломарёва Анна Ильинична
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