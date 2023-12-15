Колотай Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотай Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Колотай Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Мазя (Колотай) Ульяна Гавриловна

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Колотай Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Рождение ребёнка
До 1893

Дочь: Колотай (Колотай) Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Колотай Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До ?.02.1900

Сын: Колотай Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.10.1900

Сын: Колотай Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.12.1903

Дочь: Горбайчук (Колотай) Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1907

Дочь: (Колотай) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.02.1910

Дочь: Диденко (Колотай) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич

Глядень, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

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