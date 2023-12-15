Колотай Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Колотай Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич
Дочь: Мазя (Колотай) Ульяна Гавриловна
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич
Сын: Колотай Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич
Дочь: Колотай (Колотай) Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич
Сын: Колотай Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич
Дочь: Горбайчук (Колотай) Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич
Дочь: (Колотай) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич
Дочь: Диденко (Колотай) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Колотай Гавриил Прокопьевич