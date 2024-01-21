Ермоленко Вадим Александрович
Место рождения
Дата рождения16.04.1921
Дата смерти05.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.1953
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.1978