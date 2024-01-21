Ермоленко Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Вадим Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.04.1921

Дата смерти

05.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.07.1953

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.06.1978
Москва, город федерального значения Москва

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