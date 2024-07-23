(Летовальцева) Параскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Летовальцева) Параскева Антоновна

Место рождения

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Летовальцев Антон

Мать: ?

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Летовальцев Митрофан

Отец ребёнка: Летовальцев Пётр Николаевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Летовальцев Евгений

Отец ребёнка: Летовальцев Пётр Николаевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Летовальцев Степан Петрович

Отец ребёнка: Летовальцев Пётр Николаевич

Малая Княжая, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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