(Летовальцева) Параскева Антоновна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Летовальцев Антон
Мать: ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Летовальцев Митрофан
Отец ребёнка: Летовальцев Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Летовальцев Евгений
Отец ребёнка: Летовальцев Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Летовальцев Степан Петрович
Отец ребёнка: Летовальцев Пётр Николаевич
Смерть
Неизвестно