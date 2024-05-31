Жеребина (Осетрова) Поликсена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1826 и 1827
Дата смерти1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827
Отец: Осетров Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1845
Рождение ребёнка
02.08.1846
Дочь: Варенцова (Жеребина) Евдокия (Авдотья)
Отец ребёнка: Жеребин Алексей Купец
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Жеребина) Анна
Отец ребёнка: Жеребин Алексей Купец
Рождение ребёнка
11.03.1850
Сын: Жеребин Алексей
Отец ребёнка: Жеребин Алексей Купец
Смерть
1865