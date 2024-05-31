Жеребина (Осетрова) Поликсена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребина (Осетрова) Поликсена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1826 и 1827

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1827

Отец: Осетров Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1845

Муж: Жеребин Алексей Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1846

Дочь: Варенцова (Жеребина) Евдокия (Авдотья)

Отец ребёнка: Жеребин Алексей Купец

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Жеребина) Анна

Отец ребёнка: Жеребин Алексей Купец

Рождение ребёнка
11.03.1850

Сын: Жеребин Алексей

Отец ребёнка: Жеребин Алексей Купец

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
1865

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