Вологина (Мосева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Мосев Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1880
Рождение ребёнка
15.03.1882
Отец ребёнка: Вологин Ефим Фёдоров (По Крестному)
Рождение ребёнка
01.11.1885
Дочь: (Вологина) Матрона Ефимовна
Отец ребёнка: Вологин Ефим Фёдоров (По Крестному)
Рождение ребёнка
15.04.1888
Сын: Вологин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Вологин Ефим Фёдоров (По Крестному)
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
04.11.1889
Отец ребёнка: Вологин Ефим Фёдоров (По Крестному)
Бракосочетание
17.02.1891
второй брак
Смерть
Неизвестно