Вологина (Мосева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВологина (Мосева) Екатерина Ивановна

Вологина (Мосева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Мосев Иван Петрович

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
20.02.1880

Муж: Вологин Ефим Фёдоров (По Крестному)

Рождение ребёнка
15.03.1882

Сын: Вологин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Вологин Ефим Фёдоров (По Крестному)

Рождение ребёнка
01.11.1885

Дочь: (Вологина) Матрона Ефимовна

Отец ребёнка: Вологин Ефим Фёдоров (По Крестному)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.04.1888

Сын: Вологин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Вологин Ефим Фёдоров (По Крестному)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
04.11.1889

Сын: Вологин Филипп Ефимович

Отец ребёнка: Вологин Ефим Фёдоров (По Крестному)

Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Подкопаев Емельян Иванович

второй брак
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.