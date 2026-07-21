(Евтеева) ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
женский, родилась 1903
умерла 1978
Супруги
Арбузов АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ13.05.1908 г.р.
Шнейдер МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ1891 г.р.Показать еще 1
Дети
(Арбузова) ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА1935 г.р.
Паустовский АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ30.07.1950 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Арбузова) ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Отец ребёнка: Арбузов АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Развод
1939
Бракосочетание
1940
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
30.07.1950
Сын: Паустовский АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Паустовский КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ
Смерть
1978