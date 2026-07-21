(Евтеева) ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Евтеева) ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1903

умерла 1978

Супруги
Арбузов АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ13.05.1908 г.р.
Шнейдер МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ1891 г.р.
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Дети
(Арбузова) ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА1935 г.р.
Паустовский АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ30.07.1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1934

Муж: Арбузов АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Арбузова) ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

Отец ребёнка: Арбузов АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Развод
1939

Муж: Арбузов АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Бракосочетание
1940

Муж: Шнейдер МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Бракосочетание
1950

Муж: Паустовский КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

Рождение ребёнка
30.07.1950

Сын: Паустовский АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Паустовский КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

Смерть
1978

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