Дүйсеке Тұрлыбекұлы
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1903
Дата смерти12.05.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1955
Сын: Тоғұлы
Мать ребёнка: Бақтығаным
Рождение ребёнка
06.11.1958
Сын: Тойкен
Мать ребёнка: Бақтығаным
Рождение ребёнка
14.11.1967
Дочь: Кудайбергенова Шолпан Дюйсекеновна
Мать ребёнка: Бақтығаным
Смерть
12.05.1990