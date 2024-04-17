Дүйсеке Тұрлыбекұлы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дүйсеке Тұрлыбекұлы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1903

Дата смерти

12.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЖҚ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1955

Сын: Тоғұлы

Мать ребёнка: Бақтығаным

Рождение ребёнка
06.11.1958

Сын: Тойкен

Мать ребёнка: Бақтығаным

Рождение ребёнка
14.11.1967

Дочь: Кудайбергенова Шолпан Дюйсекеновна

Мать ребёнка: Бақтығаным

Смерть
12.05.1990

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