Теодорович а — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теодорович а

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теодорович в

Мать ребёнка: Теодорович (Кожевникова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теодорович б

Мать ребёнка: Теодорович (Кожевникова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теодорович (Кожевникова) Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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