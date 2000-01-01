Блинов Дементей Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Блинов Козьма Антипович
Мать: Блинова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1776 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Матвеевна
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Мария Дементьевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Матвеевна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Зиновия Дементьевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Матвеевна
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: Дария Дементьевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Матвеевна
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Татияна Дементьевна
Мать ребёнка: Блинова Агафия
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Епросиния Дементьевна
Мать ребёнка: Блинова Агафия
Рождение ребёнка
1815 ст.
Мать ребёнка: Блинова Агафия
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: Блинова Агафия
Рождение ребёнка
1819 ст.
Мать ребёнка: Блинова Агафия
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Анна Дементьевна
Мать ребёнка: Блинова Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно