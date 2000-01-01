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Блинов Дементей Козьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Блинов Козьма Антипович

Мать: Блинова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Блинов Влас Дементьевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Матвеевна

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Мария Дементьевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Матвеевна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Зиновия Дементьевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Матвеевна

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: Дария Дементьевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Матвеевна

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Татияна Дементьевна

Мать ребёнка: Блинова Агафия

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Епросиния Дементьевна

Мать ребёнка: Блинова Агафия

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Ефим Дементьевич

Мать ребёнка: Блинова Агафия

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: Блинова Агафия

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Блинов Федор Дементьевич

Мать ребёнка: Блинова Агафия

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Анна Дементьевна

Мать ребёнка: Блинова Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокея Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно
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