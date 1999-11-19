Фадеев Серапион (Николай) Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1933
Дата смерти19.11.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1952
Место жительства
С 1971 по 1971
Токио
Место жительства
С 1972 по 1975
Подольск, Подольск, Московская область
Место жительства
С 1975 по 1980
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1980 по 1987
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1987 по 1989
Кишенев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1999