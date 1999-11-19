Фадеев Серапион (Николай) Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Серапион (Николай) Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.05.1933

Дата смерти

19.11.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1952
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1971 по 1971
Токио
Место жительства
С 1972 по 1975
Подольск, Подольск, Московская область
Место жительства
С 1975 по 1980
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1980 по 1987
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 1987 по 1989
Кишенев
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
19.11.1999
Тула, город Тула, Тульская область
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