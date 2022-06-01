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Вебер Александр Александрович

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Место рождения

Луговское, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

05.02.1941

Дата смерти

01.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1941

Отец: Вебер Александр Яковлевич

Мать: Вебер Ирма Генриховна

Луговское, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.03.1973

Дочь: Калачева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Вебер Антонина Ивановна

Светлицк, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
29.06.1973

Жена: Вебер Антонина Ивановна

Смерть
01.06.2022
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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