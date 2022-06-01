Вебер Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения05.02.1941
Дата смерти01.06.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1941
Отец: Вебер Александр Яковлевич
Мать: Вебер Ирма Генриховна
Рождение ребёнка
04.03.1973
Дочь: Калачева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Вебер Антонина Ивановна
Светлицк, Пировский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
29.06.1973
Жена: Вебер Антонина Ивановна
Смерть
01.06.2022
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край