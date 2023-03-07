Минаева Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пыркова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
04.06.2007

Сын: Минаев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Минаев Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
26.12.2012

Сын: Минаев Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Минаев Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
11.07.2017

Дочь: Минаева Милана Сергеевна

Отец ребёнка: Минаев Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Сергей Анатольевич

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