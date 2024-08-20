Савенкова Ефросинья (?) Аграфена (?) Юрьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенкова Ефросинья (?) Аграфена (?) Юрьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенков Аверьян (Аверкий) Иванов

Отец ребёнка: Савенков Иван Исаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков (Савенков) Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Савенков Иван Исаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков (Савенков) Николай Иванов

Отец ребёнка: Савенков Иван Исаев

Смерть
Неизвестно

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