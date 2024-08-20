Савенкова Ефросинья (?) Аграфена (?) Юрьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенков Аверьян (Аверкий) Иванов
Отец ребёнка: Савенков Иван Исаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинков (Савенков) Евдоким Иванов
Отец ребёнка: Савенков Иван Исаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинков (Савенков) Николай Иванов
Отец ребёнка: Савенков Иван Исаев
Смерть
Неизвестно