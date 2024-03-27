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Аминов Сеит

Место рождения

с.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

1796

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Эксанов(Искаков) Амин

Мать: Сефтчуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминева (Хамзина) Гульфия

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сеитов Вахит

Мать ребёнка: Аминева (Хамзина) Гульфия

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сеитов Незамутдин

Мать ребёнка: Аминева (Хамзина) Гульфия

Смерть
1854

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