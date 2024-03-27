Аминов Сеит
Место рожденияс.Медяна, Кр.-Октябрьский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения1796
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Эксанов(Искаков) Амин
Мать: Сефтчуль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Сеитов Вахит
Мать ребёнка: Аминева (Хамзина) Гульфия
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сеитов Незамутдин
Мать ребёнка: Аминева (Хамзина) Гульфия
Смерть
1854