Диева Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Диев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Белова (Диева) Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно