Диева Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диева Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Белова (Диева) Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Диев Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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