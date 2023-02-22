Вершинин Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1872
Бракосочетание
13.01.1882
Рождение ребёнка
20.03.1883
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: (назарова По 1) Вершинина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1898
Сын: Вершинин Алексей Иванович
Мать ребёнка: (назарова По 1) Вершинина Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно