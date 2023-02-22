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Вершинин Иван Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1872

Жена: Вершинина Прасковья Андреевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.01.1882

Жена: (назарова По 1) Вершинина Пелагея Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.1883

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: (назарова По 1) Вершинина Пелагея Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.02.1898

Сын: Вершинин Алексей Иванович

Мать ребёнка: (назарова По 1) Вершинина Пелагея Иванова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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