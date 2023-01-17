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Кошкин Степан Егорович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кошкин Егор Фёдорович

Мать: Кошкина Лукерья Ивановна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошкин Осип Степанович

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Михайловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошкин Илья Степанович

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Михайловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кошкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Михайловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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