Кошкин Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Кошкин Егор Фёдорович
Мать: Кошкина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно