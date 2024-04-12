Александрова (Малова) Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Малова) Ефросинья Андреевна

Место рождения

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Малов Андрей Кузьмич

Мать: Малова Анна Тимофеена

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.09.1895 ст.

Муж: Александров Дмитрий Александрович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1896 ст.

Сын: Александров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Александрович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1906

Сын: Александров Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Александров Дмитрий Александрович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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