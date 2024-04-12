Александрова (Малова) Ефросинья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Малов Андрей Кузьмич
Мать: Малова Анна Тимофеена
Бракосочетание
15.09.1895 ст.
Рождение ребёнка
17.06.1896 ст.
Сын: Александров Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1906
Сын: Александров Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Александров Дмитрий Александрович
Смерть
Неизвестно