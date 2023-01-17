Талдыкин Игнатий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1823
Сын: Талдыкин Онуфрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Талдыкин Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Талдыкина Наталья Игнатьевна
Мать ребёнка: Талдыкина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно