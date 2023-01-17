Талдыкин Игнатий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Игнатий Яковлевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Талдыкин Яков Трофимович

Мать: Талдыкина Василиса Егоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Талдыкин Онуфрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Дмитриевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Талдыкин Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Дмитриевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Талдыкина Наталья Игнатьевна

Мать ребёнка: Талдыкина Анна Дмитриевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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