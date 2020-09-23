Изотова Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1956
Дата смерти23.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1956
Отец: Изотов Алескей Степанович
Мать: Миронова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1980
Дочь: Гуменова Ксения Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Алексей Васильевич
Мелиоративный, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.10.1992
Сын: Шинкарук Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
23.09.2020