Изотова Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова Нина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1956

Дата смерти

23.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1956

Отец: Изотов Алескей Степанович

Мать: Миронова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1980

Дочь: Гуменова Ксения Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Алексей Васильевич

Мелиоративный, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.10.1992

Сын: Шинкарук Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.09.2020

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