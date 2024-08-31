Мазунин Константин Ананьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Мазунин Ананий
Мать: не указана
Перепись 1710 д.Верзакова Константин Ананьин Мазунин с семьей
Рождение ребёнка
Около 1686
Дочь: (Мазунина) Мавра Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1691
Дочь: (Мазунина) Агафья Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
После 1704
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Мазунин Тимофей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1747