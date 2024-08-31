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Мазунин Константин Ананьевич

Место рождения

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Мазунин Ананий

Мать: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Перепись 1710 д.Верзакова Константин Ананьин Мазунин с семьей
Рождение ребёнка
Около 1686

Дочь: (Мазунина) Мавра Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1691

Дочь: (Мазунина) Агафья Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
После 1704

Жена: Мазунина Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Мазунин Тимофей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1747

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