Докшина Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докшина Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.2002

Сын: Баев Даниил Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.2008

Сын: Баев Егор Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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