Докшина Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.2002
Сын: Баев Даниил Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.2008
Сын: Баев Егор Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности