Доценко Николай Васильевич
Место рожденияпос.Бюртунтал, Шербакульский р-н, Омская обл.
Дата рождения1902
Дата смерти07.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Доценко) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна
Дочь: Плотникова (Доценко) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна
Дочь: Яровая (Доценко) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна
Сын: Доценко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна
Сын: Доценко Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна
Сын: Доценко Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна
Дочь: (Доценко) Анастасия
Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна
Сын: Доценко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна