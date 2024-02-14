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Доценко Николай Васильевич

Место рождения

пос.Бюртунтал, Шербакульский р-н, Омская обл.

Дата рождения

1902

Дата смерти

07.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Доценко) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова (Доценко) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровая (Доценко) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
15.10.1921

Дочь: (Доценко) Анастасия

Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.07.1924

Сын: Доценко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Доценко (Зайшлова) Парасковья Игнатьевна

Смерть
07.03.1942

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