Щербакова (Егорова) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Балашов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.12.1966
Дочь: Дума Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Балашов, Саратовская область