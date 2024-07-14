Щербакова (Егорова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Егорова) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Балашов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.12.1966

Дочь: Дума Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Балашов, Саратовская область

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